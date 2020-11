"Addio Galdino: ex sindaco e maestro"

A Canegrate era molto conosciuto per due ruoli preziosi: maestro elementare e, per un certo periodo, sindaco del paese. Il Comune piange la scomparsa di Galdino Marrari.

A Canegrate era molto conosciuto per due ruoli preziosi: maestro elementare e, per un certo periodo, sindaco del paese. Il Comune piange la scomparsa del suo ex primo cittadino Galdino Marrari, che resse sulla poltrona principale del Municipio di via Manzoni le sorti della città in tre diverse scansioni temporali, 1980/81, 1984/87 e 1989/92. "Ci ha lasciato nella notte - spiega ricordandolo il Comune in una nota - nato nel 1927, era dirigente politico del Pci e del Pds unanimemente rispettato e maestro elementare da tutti amato per la sua colta umanità". Tra i banchi di scuola con i suoi ragazzi o su quelli del consiglio comunale, quindi, il ricordo resta indelebile. "Ci lascia - prosegue il Comune - una preziosa eredità intessuta di fermezza democratica , sensibilità sociale e gentilezza. Il Comune di Canegrate si stringe con affetto ai suoi familiari, se ne va un pezzo della nostra storia ma Galdino ci ricorderebbe che la storia è maestra di vita: che il suo esempio viva in noi, grazie maestro".

