Nosate: fibra FTTC Tim

Nosate sempre più 2.0: già, perché adesso ecco in paese anche la fibra FTTC di Tim. "Un'altra battaglia vinta dalla nostra Amministrazione dopo l'installazione del palo 4G - scrive il sindaco Roberto Cattaneo - Con questi due servizi, infatti, è garantita una copertura ad alta velocità su tutto il territorio. Ma non ci fermeremo qui: siamo in costante contatto con la Regione per il piano della fibra FTTH che arriverà direttamente a casa di ogni cittadino. Nel frattempo, per conoscere quale sia la soluzione migliore per casa vostra (tra FTTC e FWA) invitiamo i nosatesi a contattare TIM oppure 100% Phone di Massimo Tolotti".

