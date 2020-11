"Riportate le bombole vuote"

L'annucio arriva dalla 'Farmacia Perino' di Dairago ed è indirizzato al reperimento dei dispositivi per l'ossigeno terapia domestica.

Un appello, urgente, perchè la situazione è davvero molto delicata sia per la continua crescita dei ricoveri nei nostri Ospedali ma anche per chi ha bisogno di assistenza domestica. L'annucio arriva dalla 'Farmacia Perino' di Dairago ed è indirizzato al reperimento dei dispositivi per l'ossigeno terapia domestica.

"Chiediamo a tutti coloro in possesso di BOMBOLE D'OSSIGENO esaurite o non più in uso di riportarle in farmacia - scrivono - Perché? Perché in questo momento c'è una grande carenza di bombole d'ossigeno e senza i vuoti non è possibile riempirne di nuove e distribuirle a chi ne ha davvero bisogno! E' un dovere etico, è buon senso civico".

