Su Amazon, nelle filiali della Bpm o in due farmacie della città. Vi sarà un ampio ventaglio di spazi e opportunità per poter aiutare, sotto il cielo di Legnano, la lotta contro il cancro acquistando i 'Cioccolatini della ricerca'. Il ricavato della vendita sarà a supporto dell'Airc (Associazione per la ricerca sul cancro), impegnata da tempo a sostenere l'attività di ben 5300 scienziati per dichiarare guerra a ogni forma di tumore. A un tumore che, nelle varie modalità in cui si manifesta, continua a essere tragicamente diffuso. Tanto che l'Airc ha stimato in 377 mila "I nuovi casi - si legge nella nota di presentazione dell'iniziativa - che quest'anno saranno diagnosticati, ovvero più di mille al giorno". Per questo spingere sempre di più sulla ricerca è della massima rilevanza. A Legnano le farmacie in cui si potranno acquistare i cioccolatini sono la "Guarnieri" di via Venezia 95 e la San Paolo di via Novara 63/A. "Scegliendo una o più confezioni di ottimi cioccolatini - spiega l'Airc - faremo un gesto che fa bene due volte, perché il cioccolato fondente, se assunto in modica quantità, può portare benefici per la nostra salute in quanto contiene i flavonoidi, con proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie, e perché daremo il nostro contributo ai ricercatori dell'Airc, impegnati a costruire un futuro sempre più libero dal cancro". Anche il banco Bpm metterà a disposizione la stessa opportunità nelle sue filiali cittadine.

