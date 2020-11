"Covid: facciamo chiarezza..."

Un messaggio per fare chiarezza su alcuni punti e questioni legate alla situazione Covid-19 in paese. A scriverlo è stato il sindaco di Nosate, Roberto Cattaneo.

Il Comune vi comunica, in modo tempestivo e trasparente, i numeri ufficiali dei contagi - si legge nella nota - Tali dati vengono forniti dall'Ats competente in base al risultato dei tamponi effettuati. Inoltre, l'amministratore del portale (appunto il primo cittadino)), è tenuto al rispetto della privacy e pertanto vengono e verranno comunicati i numeri, ma mai i nomi dei diretti interessati. Nel caso di positività accertata di un nostro concittadino, poi, il Comune attiva un protocollo di sicurezza che, da un lato, mira a tutelare la salute delle altre persone (per esempio verificando il rispetto delle misure di quarantena imposte), mentre dall'altro punta ad assistere ed aiutare il soggetto che ha contratto il virus. Come sindaco, infatti, sono in costante contatto telefonico con i medici di base e, quasi quotidianamente, sento i soggetti in isolamento per avere aggiornamenti circa le loro condizioni di salute e sapere se hanno bisogno di qualcosa (farmaci, generi alimentari, ecc...).

