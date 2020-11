La comunicazione del sindaco di Christian Garavaglia: "Visto che alcuni beni di prima necessità non sono reperibili, i cittadini potranno recarsi al 'Gigante' di Castano".

Turbigo: spesa anche al 'Gigante' di Castano. La comunicazione è arrivata proprio in questi ultimi minuti. Un accordo tra i sindaci dei due Comuni, per venire incontro il più possibile, come era già accaduto nella primavera scorsa, alla popolazione. "Considerata la nota della Prefettura del 07 novembre, in cui si sottolinea - scrive il primo cittadino turbighese, Christian Garavaglia - che “E' possibile spostarsi in altri Comuni […] laddove sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel territorio comunale di residenza”; che “I Sindaci vorranno, da un lato, sensibilizzare la cittadinanza ad un uso misurato della possibilità di movimento consentito dalla normativa vigente anche per evitare ogni tipo di assembramento, dall’altro valutare la legittimità degli spostamenti sulla base del criterio della contiguità e vicinanza territoriale”; ancora, che “La mobilità ultracomunale appare ammissibile sia nei casi in cui alla domanda di beni alimentari e di prima necessità non corrisponda un’adeguata offerta nel Comune di residenza sia quando la distanza sia minima”. E visto che, appunto, a Turbigo alcuni beni non sono reperibili (non essendoci ad esempio il banco del pesce) e che l’attuale offerta appare sottodimensionata rispetto alla domanda, per i cittadini turbighesi è consentito recarsi nella vicina Castano per raggiungere il 'Gigante' per poter reperire i necessari beni di prima necessità; con l'invito, ovviamente, alla popolazione a limitare al massimo gli spostamenti".

