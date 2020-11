Gallarate, Cittiglio, Tradate: le pediatrie diventano reparti Covid

Situazione particolarmente critica nel varesotto: servono spazi e risorse infermieristiche per i sempre maggiori pazienti Covid-19. Chiudono temporaneamente le pediatrie di Gallarate, Cittiglio e Tradate.

Nella vicina e grande Gallarate a partire da oggi, 7 novembre, è temporaneamente stata chiusa (fino a data da destinarsi) il reparto di pediatria. All’Ospedale di Gallarate rimane attivo il solo Punto nascita e il Pronto soccorso pediatrico, con la presenza di un’ambulanza dedicata per gli eventuali, necessari trasferimenti.

La Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio prenderà in carico i pazienti di quella gallaratese e tutti i bambini e adolescenti di cui è necessario il ricovero.

Il fine della riorganizzazione aziendale è liberare risorse infermieristiche, che possano essere impiegate per l’emergenza Covid.

Situazione analoghe anche in altre città vicine del varesotto. Chiudono le pediatrie di Cittiglio e Tradate. I piccoli pazienti vengono trasferiti all’ospedale Del Ponte di Varese. La decisione già attuata serve per riorganizzare ulteriormente i reparti dell’Asst Sette Laghi che deve aumentare la sua capacità di ricoverare pazienti Covid.

Le due pediatrie che si sono liberate vengono utilizzate per accogliere i pazienti delle cure subacute dell’Ospedale di Luino e queste ultime, con 24 posti letto, possono così essere convertite per accogliere pazienti Covid.

Contestualmente, è in programma entro domenica all’Ospedale di Tradate l’accorpamento dei due reparti di Medicina e di Geriatria, così da liberare un’area di degenza da 32 letti destinati ad accogliere pazienti Covid

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro