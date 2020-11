"Alitalia: tavolo per lavoratori Airport Handling"

“Abbiamo presentato un’interrogazione ai Ministri dei Trasporti e dello Sviluppo Economico sulle condizioni dei lavoratori di Airport Handling che, oltre alle incognite legate al futuro e alla crisi del settore aeroportuale provocata dalla pandemia, non sono stati impiegati da Alitalia nei servizi di Linate perché la compagnia ha scelto di utilizzare lavoratori precari e a basso costo. Ora che Alitalia è una società a partecipazione pubblica e i nuovi vertici sono stati nominati, chiediamo che sia aperto un tavolo con i sindacati e gli Enti Locali per chiedere ad Alitalia di affrontare la questione, assumendosi le proprie responsabilità”. Lo annuncia il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente vicario del gruppo PD al Senato che, ha depositato un’interrogazione sulla questione, sottoscritta anche dal senatore Nannicini.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro