Da Legnano all'Ospedale in Fiera

Per far fronte all'aumento dei ricoveri e la conseguente riattivazione dell'Ospedale in Fiera: un modulo (14 posti) sarà gestito dal persone dell'ASST Ovest Milanese.

Una pressione sempre più costante, reparti che vengono prontamente ri-adattati per ospitare pazienti Covid, ma anche un aiuto al territorio. Proprio in questi giorni, infatti, alcuni dipedenti dell'ASST Ovest Milanese (a cui fanno riferimento gli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Magenta e Legnano) inizieranno a prestar servizio all'Ospedale in Fiera di Milano.

"Come presidi ospedalieri siamo chiamati a rispondere alle esigenze del territorio, ma anche della nostra Regione - ci spiega Eugenio Vignati, direttore medico dell'ASST Ovest Milanese - proprio per questo, in accordo con l'Assessorato regionale, manderemo del nostro personale per poter gestire un modulo presso la struttura ospedaliera realizzata a Fiera Milano City".

Più nello specifico, un modulo corrisponde a 14 posti letto, che verranno quindi garantiti e coperti da inferimeri, medici e anestesisti degli ospedali del legnanese e magentino.

"La capacità di risposta deve essere sempre molto importante - spiega - per questo oltre che a garantire le cure ai cittadini dei nostri paesi, la direzione di Edoardo Odinolfi ha risposto alla chiamata per poter rispondere alle esigenze anche della città".

