Disabilità: 300 mila euro per cani guida

La giunta della Regione Lombardia ha stanziato un contributo di 318.000 euro per il finanziamento dell'addestramento di cani guida da concedere gratuitamente ai non vedenti. La misura è stata presa su iniziativa dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. "I cani guida sono un aiuto fondamentale - ha sottolineato l'assessore - per permettere a tanti non vedenti di guadagnare la piena autonomia di movimento. Un'opportunità per migliorare la loro inclusione sociale. Inoltre, il cane guida è anche un compagno che nel quotidiano regala affetto e si rivela indispensabile in moltissime situazioni casalinghe". SUBITO ASSEGNATI 118.000 EURO - "Relativamente al contributo complessivo di 318.000 euro, è prevista - chiarisce Bolognini - un'erogazione di 118.000 già per il 2020. Altri 100.000 verranno assegnati nel 2021, i restanti 100.000 nel 2022. Con queste risorse le associazioni potranno allevare, crescere e addestrare cani guida da fornire a titolo gratuito ai cittadini non vedenti residenti in Lombardia. Il provvedimento dimostra ancora una volta come Regione Lombardia sia attenta ai bisogni di chi ha delle disabilità, in questo caso delle persone non vedenti. Una sensibilità che mi impegno a mantenere elevata anche per il futuro". ESTESO IL PERIODO DI ASSEGNAZIONE DEI CANI GIÀ ADDESTRATI - "Dal momento che nei mesi scorsi per l'epidemia in corso ci sono state oggettive difficoltà a livello operativo - ha quindi chiarito l'assessore - si è valutato di estendere di tre mesi il periodo per la consegna dei cani guida disponibili e già addestrati". QUALITÀ DELLA VITA AL PRIMO POSTO - "Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità - conclude l'assessore Bolognini - è uno dei punti fermi dell'azione del mio assessorato e del programma di governo di questa Giunta. Il nostro obiettivo è favorire nella nostra Regione un'inclusione sociale vera e concreta. Puntiamo a farlo con iniziative come questa, oltre che con una serie di provvedimenti e finanziamenti destinati a realizzare progetti che nascono anche da un proficuo e continuo confronto con le associazioni e i volontari".

