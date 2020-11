Vigile morto per il Covid: "Vicino ai familiari"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha espresso il proprio cordoglio ai familiari ed ai colleghi di Antonio Pontiggia, agente della Polizia locale di Milano, residente a Pieve Emanuele deceduto a causa del Coronavirus. "Colgo la triste occasione - ha aggiunto l'assessore - per ringraziare, ancora una volta, tutti gli agenti di Polizia locale lombarda per il fondamentale lavoro che stanno svolgendo nella gestione dell'emergenza sanitaria".

