Covid Casorezzo: chiuse le scuole

È di poco fa la notizia ufficiale del sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, di chiusura della scuola Primaria e Secondaria da lunedì 2 a lunedì 9 novembre.

È di poco fa la notizia ufficiale del sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, di chiusura della scuola Primaria e Secondaria da lunedì 2 a lunedì 9 novembre. “Considerato l'elevato numero di classi poste in quarantena, in accordo con Ats, Prefettura e dirigente scolastico, in via precauzionale al fine di contenere la diffusione del contagio è stata decisa, con ordinanza sindacale, la chiusura delle scuole a partire da domani 2 novembre 2020 a lunedì 9 novembre compreso”. Il primo cittadino inoltre, tramite social aggiunge un’ulteriore spiegazione alla scelta effettuata: “Ho dovuto chiudere le scuole. Non è una decisione che un sindaco prende a cuor leggero. Anzi, a dire il vero è l'ultima cosa che avrei voluto fare. Purtroppo, però il numero delle classi poste in quarantena era diventato troppo elevato: 8 su 19. So che difficilmente il luogo dei contagi è la scuola: gli insegnanti sono molto rigorosi nel far rispettare le regole, i bambini e i ragazzi sono ligi nell'applicarle. Tuttavia, il contagio si è propagato sia tra i docenti che tra i discenti. Perciò si è resa necessaria questa scelta.

Non sarà l'unica limitazione (dovrò intervenire anche sui parchi), sebbene questa sulla scuola sia quella di maggior impatto. Mi rendo conto che questa ordinanza crea diversi problemi organizzativi alle famiglie. Per questo ho cercato di comunicare la chiusura delle scuole il prima possibile. Più che altro mi dispiace che, ancora una volta, siano bambini e ragazzi quelli che pagano il prezzo più alto, ma è mio dovere tutelare la salute pubblica e intervenire laddove è più a rischio. Mi auguro almeno che questo loro sacrificio serva per rendere maggiormente responsabile chi finora non lo è stato”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro