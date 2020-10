Da un bernatese... la bici per l'acqua!

Manta5 XE 1 arriva in Italia con l’azienda Aquaride: un mezzo davvero innovativo. Tra i suoi ideatori anche un giovane bernatese: Danilo Frattini.

Arriva direttamente dalla Nuova Zelanda la prima bicicletta studiata e pensata appositamente per viaggiare… a filo d’acqua! Un prototipo nato dalla volontà di Guy Howard Will di adattare la grande passione per il ciclismo alla sua terra d’origine, propensa agli sport nautici. Dopo diversi anni di studi, prototipi e test, si arriva a realizzare la struttura della prima eBike acquatica: Manta5 XE 1. L’eBike si presenta come un modello innovativo, creato utilizzando materiali selezionati come la fibra di carbonio, sempre in un’ottica fortemente green. Manta5 XE 1 arriva in Italia con l’azienda Aquaride, guidata da Danilo Frattini di Bernate Ticino, che riesce ad ottenere la partnership del prodotto grazie alla sua visione non solo legata alla vendita ma soprattutto al noleggio. L’azienda, punto di riferimento territoriale per l’Italia e la Svizzera, ha presentato ufficialmente il modello di eBike al Salone Nautico di Genova (1/6 ottobre 2020). Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza Covid e il tempo per nulla clemente, Manta5 XE 1 ha attirato l’attenzione non solo dei presenti ma anche dei media. In pochissimi giorni Aquaride riceve tantissime richieste sia da privati interessati all’acquisto, sia da diversi enti di promozione del turismo locale. Manta5 XE 1 rappresenta infatti la nuova punta di diamante del settore turistico marittimo e lacustre, con gli oltre seicento comuni potenziali partner interessati ad avere tra i propri servizi l’innovativo mezzo. Oltre al settore turistico, il modello di eBike acquatica ha mosso l’interesse di diverse università che vorrebbero studiarne l’utilizzo in ambito medico-riabilitativo, oltre al settore sportivo spronato dall’idea di poter introdurre un nuovo tipo di disciplina: l’Hydrofoil Cycling. Aquaride sta inoltre progettando una particolare tipologia di guscio protettivo che possa permettere il trasporto dell’eBike in tutta praticità. È possibile seguire tutti gli eventi promozionali e sportivi di Aquaride tramite il sito https://www.aquaride.it/ , in attesa di vedere, dalla prossima primavera, i nostri mari e laghi solcati da Manta5 XE 1.

