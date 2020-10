Cimitero aperto dalle 8 alle 21

Aumentato l'orario di apertura del camposanto cittadino in occasione del ponte di Ognissanti e ingressi e uscite separate, per l'emergenza Coronavirus.

Cimitero aperto dalle 8 fino alle 21 e ingressi e uscite separate: novità, insomma, a Castano Primo in occasione del ponte di Ognissanti per quanto riguarda, appunto, il camposanto cittadino. "Questo per garantire una maggiore sicurezza a tutti e ridurre i rischi di possibili assembramenti in un periodo difficile come quello dell'emergenza Covid-19 con la quale ci stiamo confrontando - spiega il vicesindaco Carola Bonalli - Nello specifico, come detto, l'area resterà aperta dalle 8 fino alle 21, mentre l'ingresso avverrà dal cancello principale e l'uscita da quello laterale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro