ASST Ovest Milanese: 200 pazienti Covid-19

"Al momento nei nostri ospedali (Legnano, Magenta e Abbiategrasso) ospitiamo circa 200 ricoverati per Covid-19, oltre ad una decina in terapia intensiva".

Una situazione ancora "sotto controllo", ma in continua evoluzione. Così la definisce Eugenio Vignati, direttore medico dell'ASST Ovest Milanese in riferimento all'evoluzione del coronavirus nel nostro territorio.

"Le prime avvisaglie che qualcosa cambiava e tornavano le richieste di ospedalizzazione risalgono al 12 agosto - ci commenta - Già lì abbiamo capito che dovevamo essere pronti a riattivarci per un'eventuale seconda ondata".

Con il passare delle settimane le strutture di Legnano, Magenta e Abbiategrasso sono tornate a rimodulare reparti per ospitare i pazienti affetti da Coronavirus: "Praticamente tutte le medicine sono state riadattate per i trattamenti subintensivi dei pazienti affetti da Covid-19 - ci spiega - al momento nei nostri ospedali ospitiamo circa 200 ricoverati per questa patologia, oltre ad una decina in terapia intensiva. Ovviamente ogni giorno crescono i ricoveri ma siamo pronti e organizzati per essere a disposizione del territorio".

Rimodulare vuol dire riconvertire reparti normali in reparti per pazienti Covid-19: "Certamente - ci spiega - alla fine il personale medico, infermieristico e sanitario è sempre lo stesso, così come gli spazi. Per questo a fronte di più richieste siamo costretti a ridurre l'apporto e le terapie degli altri reparti.

Ricordiamo, inoltre, che come da indicazione di Regione Lombardia noi a Legnano siamo anche 'Ospedale hub per urgenze neurologiche stroke, cardiologiche interventistiche e cardiochirurgiche', coprendo tutta l'area dell'ovest milanese da Varese a Milano.

Dalla Regione e da altre zone molti pazienti vengono dirotatti su di noi proprio per queste patologie di cui siamo una vera eccellenza".

Controllo del personale, percorsi separati fin dall'arrivo in Pronto Soccorso, suddivisione dei casi per tipologia tra Ospedali e tra reparti: anche per questo la struttura legnanese non ha mai avuto focolai e rimane un punto di riferimento per il territorio. "Era inevitabile che Legnano, Magenta e Abbiategrasso fossero di nuovo chiamati per questa emergenza - commenta - noi ci siamo e siamo pronti. Faremo di tutto per essere a disposizione dei nostri cittadini. Tecnicamente potremmo arrivare anche a raddoppiare le esigenze attuali ma non voglio nemmeno pensarci perchè vorrebbe dire limitare il resto dell'assistenza".

Assistenza che, soprattutto in questa fase, prosegue a Cuggiono: struttura 'Covid-free' di fondamentale importanza per poter continuare con interventi, visite ambulatoriali e terapie in cui serve grande tutela dei pazienti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro