In tempi difficili, in cui i contatti diretti devono ridursi, ecco allora che i social diventano un potente connettore di storie, testimonianze, racconti. Che spesso aiutano anche a testimoniare, a chi non ci crede, come è la realtà di chi la vive ogni giorno.

Con uno scatto molto significativo, postato su facebook, la 'Croce Bianca Milano - sezione di Legnano' ha testimoniato cosa sta tornando ad accadere fuori dai nostri ospedali. La foto è di domenica 25 ottobre, fuori dall'Humanitas Mater Domini, ed il loro commento testimonia già tutto: "Situazione domenica 25 ottobre: ospedali pieni, code di ambulanze fuori dal pronto soccorso, ore di attesa prima di poter sbarellare. Così come noi, gli altri equipaggi delle altre Associazioni di Soccorso - scrivono - Guardiamo avanti, ma senza dimenticarci quello che abbiamo passato. Facciamo in modo di non tornare alla situazione di qualche mese fa, usiamo la testa".

