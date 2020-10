"Ospedale in Fiera per pazienti più gravi"

"La struttura della Fiera - spiega l'assessore regionale Giulio Gallera - permette di concentrare e accogliere i pazienti più gravi aumentando sicurezza ed efficacia della cura".

Ospedale in Fiera a Milano, interviene l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera: "La struttura della Fiera - spiega - permette di concentrare e accogliere i pazienti più gravi aumentando sicurezza ed efficacia della cura. Sarà gestito dagli ospedali HUB, ciascuno dei quali 'adotta' un modulo garantendo la presenza di personale qualificato in base al numero delle persone ricoverate. E' naturale che gli Spoke supportino gli ospedali HUB in questo percorso, da un lato attivandosi per accogliere i pazienti meno gravi e dall'altro fornendo personale qualificato per la gestione delle terapie intensive".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro