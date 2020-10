Autisti positivi: "Rispettate misure?"

Autisti Movibus positivi al Covid e in quarantena: "Sono state seguite le disposizioni di sicurezza?". Se lo chiedono alcuni conducenti dell'azienda di trasporto pubblico.

Autisti Movibus positivi al Coronavirus e in quarantena: "Che cosa è accaduto?", "Perché si è arrivati a questa situazione?", ma, soprattutto, "Sono state prese tutte le misure specifiche e idonee di sicurezza e tutela?". Se lo stanno chiedendo, ormai da giorni, alcuni conducenti della stessa azienda di trasporto pubblico del nostro territorio; solo alcune delle tante domande che, come ci hanno riferito, aspettano di avere le dovute risposte. "Più volte, infatti, abbiamo interrogato verbalmente la direzione se la scuola guida dove si è tenuto il corso di aggiornamento dal quale, successivamente, si è scatenato il contagio, era in possesso di ogni singolo requisiti in linea con le normative vigenti e se adottavano le procedure necessarie per l'emergenza Covid - scrivono - Ecco, da parte della stessa azienda ci è stato ripetuto che tutto era in regola, però, visti i forti dubbi percepiti dai colleghi presenti alla lezione, si è deciso di compiere un ulteriore passio, inviando una lettera di delucidazione che, ad oggi, non ha ancora ricevuto risposta. Ebbene, a questo punto, sorgono forti perplessità sull'applicazione delle varie disposizioni in materia, appunto, di sicurezza e tutela dei lavoratori. Riteniamo che avrebbe dovuto essere d'obbligo, al fine di evitare che gli autisti, poi, fossero coinvolti in un'esperienza negativa, quale è la quarantena fiduciaria, mandare sul posto un responsabile aziendale per accertare, prima dell'inizio dei corsi, che ci fossero le condizioni adeguate perché tale iniziativa venisse fatta. Qui si sta parlando della salute delle persone, tenendo conto del momento delicato con il quale quotidianamente ci stiamo confrontando. Altresì, dunque, si sarebbe potuta prendere in considerazione anche l'eventuale didattica a distanza, visto che in altri ambiti viene utilizzata". Senza dimenticare, concludono: "Il carico di lavoro supplementare, non indifferente, del personale in forza, al fine di sopperire alla mancanza di conducenti, costretti a casa, chi con il virus e chi in isolamento da contatto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro