Covid Castano: i positivi salgono a 30

Una classe delle scuole Elementari di Castano Primo costretta alla didattica a distanza. "Nello specifico, non si tratta di una situazione di positività per quanto riguarda i bambini".

Dopo un caso di positività al Covid-19 alla Scuola Materna - Ente Morale di via Diaz, si è deciso di chiudere in via preventiva anche l'altra sede in via Giolitti.