Bernate: triplicano i contagi

Bernate Ticino da paese 'Covid free' fino a mercoledì si è trovata a fronteggiare un'impennata di casi di coronavirus: se ne registrano ora 9 con 22 persone con contatto stretto.

Era probabilmente inevitabile ma una crescita così rapida non se l'aspettava ne il sindaco Mariapia Colombo ne forse la stessa cittadinanza. Bernate Ticino da paese 'Covid free' fino a mercoledì si è trovata a fronteggiare un'impennata di casi di coronavirus: se ne registrano ora 9 con 22 persone con contatto stretto.

"I due casi positivi comunicati il 21.10.2020 sono più che triplicati: ad oggi abbiamo 9 casi positivi e 22 casi di contatto stretto - commenta l'Amministrazione - Sono numeri non certo rassicuranti ma ci rincuora il fatto che tutti sono a domicilio (tre non nel nostro Comune) e senza problemi di salute.

Raccomando a tutti la mascherina e vorrei in particolare sensibilizzare le giovani leve sul corretto utilizzo: è importante coprirsi naso e bocca, a nulla serve tenerla a portata di mano.

Raccomando anche il distanziamento sociale evitando assembramenti nei bar e nei luoghi di aggregazione anche all’aperto e non dimentichiamoci di lavarci spesso le mani.

Ricordo, infine, di fare il possibile per restare in casa dopo le 23.00 e chi avesse necessità di muoversi, di portare l’autodichiarazione.

Rispetto ai dati dei Comuni della zona, i nostri numeri sono ancora contenuti ma questo non ci esime dal mantenere alta l’attenzione e rispettare le misure imposte".

