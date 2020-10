Busto Garolfo: 16 nuovi casi

Salgono i contagi da Covid-19 a Busto Garolfo. "Ce ne sono, infatti, 16 nuovi sulla piattaforma - scrive il sindaco Susanna Biondi - Una persona é ricoverata, mentre gli altri a domicilio.

Salgono i contagi da Covid-19 a Busto Garolfo. "Ce ne sono, infatti, 16 nuovi sulla piattaforma - scrive il sindaco Susanna Biondi - Una persona é ricoverata, mentre gli altri a domicilio. La situazione attuale arriva, quindi, a 46, mai così tante positività contemporanee. Un nostro concittadino, poi, ha avuto esito negativo ai tamponi di controllo ed é pertanto guarito. Dall'osservazione dei casi non si individuano particolari o specifiche situazioni di contagio che peraltro non sembrano originarsi neppure sul nostro territorio comunale anche se poi si diffondono con grande frequenza nel nucleo familiare. Per lo più i contagiati sono adulti tra i 40 e i 65 anni, ma sono presenti anche situazioni di altre età. I più giovani sono studenti delle scuole Superiori e assieme troviamo anche alcune persone più anziane. Purtroppo, stando così la situazione, ci aspettiamo nei prossimi giorni ulteriori aumenti delle positività. La prudenza deve, allora, essere massima. L'elemento più importante e imprescindibile é la responsabilità di ciascuno. I controlli ci sono, ma, in tutta sincerità, non possono bastare ed essere risolutivi.

Vi prego, dunque, di non sottovalutare il rischio; né va del bene vostro, dei vostri cari e di tutta la comunità".

