Covid-19 a Marcallo con Casone

"Anche a Marcallo con Casone i casi sono aumentati in questo ultimo mese, ad oggi siamo a 17 tra positivi e casi clinici, cioè individui che non hanno fatto il tampone ma manifestano qualche sintomo.

Sono meno preoccupata di questa primavera perché l’età media dei contagiati è bassa e molti di loro sono asintomatici. Tuttavia, la velocità di diffusione è elevata per cui è necessario alzare l’attenzione e tornare al pieno rispetto delle regole del distanziamento e delle norme igienico sanitarie.

Sono fermamente convinta che si debba scongiurare una nuova chiusura. Possiamo evitarla solo se tutti indossiamo la mascherina in presenza di altre persone, manteniamo le distanze ed evitiamo gli assembramenti.

I luoghi di comunità vanno vissuti con attenzione: gli ambulatori nello specifico vanno utilizzati assolutamente secondo le indicazioni, su appuntamento per evitare assembramenti e solo se necessario. Abituiamoci ad usare i servizi telefonici o online. Solo così preserviamo la salute nostra e degli altri.

Siamo riusciti a contenere l’ondata di aprile, che a Marcallo con Casone ha avuto numeri molto bassi, dobbiamo farcela anche adesso, senza panico ne allarmismi. La regola base è controllare quotidianamente il proprio stato di salute e contattare il medico in caso di sintomi".

Marina Roma

Sindaco di Marcallo con Casone

