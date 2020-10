Dieci autisti Movibus in quarantena

Positivo al Covid-19 dopo un corso di aggiornamento: dieci autisti della Movibus, l'azienda di trasporto pubblico del nostro territorio, in quarantena fiduciaria.

Positivo al Covid-19 dopo un corso di aggiornamento: dieci autisti della Movibus, l'azienda di trasporto pubblico del nostro territorio, in quarantena fiduciaria. La notizia è arrivata nelle scorse ore e, da quanto si è saputo, il conducente che, poi, ha, appunto, riscontrato la positività al Coronavirus, qualche giorno prima aveva preso parte, assieme ai colleghi, ad un aggiornamento in un autoscuola della zona (con loro, inoltre, anche altri dipendenti di un'altra realtà), accusando, poi, proprio alcuni sintomi. Sottoposto a tampone, quindi, l'uomo ha scoperto di avere contratto il virus e, pertanto, gli autisti che erano stati con lui sono stati messi in quarantena, in attesa di effettuare i test. I protocolli di sicurezza, insomma, sono stati attivati immediatamente, mentre per le corse sono state garantite dagli altri conducenti. Sembrerebbe, comunque, almeno dalle prime informazioni, che delle dieci persone in isolamento solo due abbiano evidenziato un aumento della temperatura corporea, ma si attendono ulteriori notizie in merito, per avere così un quadro preciso e dettagliato della situazione.

