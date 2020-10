Sicurezza stradale: 3,5 milioni

La giunta regionale ha stanziato 3.500.000 di euro per il miglioramento della segnaletica stradale e la prevenzione dell'incidentalità. Interventi entro il 31 ottobre 2021.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha stanziato 3.500.000 di euro per il miglioramento della segnaletica stradale e la prevenzione dell'incidentalità. Sono stati approvati anche i criteri per il cofinanziamento (sino al 90% delle spese ammissibili) dei progetti riservati ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e Unioni di Comuni. "L'obiettivo di Regione Lombardia è ambizioso - ha detto l'assessore De Corato - vogliamo promuovere la progettazione e la realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale. Vogliamo inoltre rendere più sicure le strade. Nei prossimi giorni, presumibilmente entro fine mese, sarà pubblicato il bando regionale". "Secondo gli ultimi studi - ha concluso De Corato - l'effetto della segnaletica sull'incidentalità, da sola o in combinazione con altri fattori, è stimato intorno al 70%. Il miglioramento della segnaletica può ridurre l'incidentalità di circa il 40%". Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2021.

