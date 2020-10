In partenza 'Mettiamo le ali: dall'emersione all'integrazione', il corso di formazione gratuito dei volontari che andranno ad operare nelle Unità di Strada dell’Area di Associazione Lule.

È in partenza 'Mettiamo le ali: dall'emersione all'integrazione', il corso di formazione gratuito dei volontari che andranno ad operare nelle Unità di Strada dell’Area Tratta di Associazione Lule, nella zona sud ovest di Milano e in Provincia di Pavia. Il corso partirà lunedì 2 novembre e si terrà per quattro lunedì consecutivi dalle 20.30 alle 22.30 presso la sede Cgil di Via XXIX Maggio a Legnano e verterà sul preparare i volontari alla relazione di aiuto con le donne vittime di tratta e sugli aspetti metodologici delle unità di strada.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro