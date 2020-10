Il Papa Santo ricordato in primavera

L'appuntamento era previsto per domenica prossima (25 ottobre), ma visto l'evolversi della situazione sanitaria legata al Covid-19, si è deciso di posticiparlo alla primavera 2021. Bisognerà attendere, insomma, ancora qualche mese e, poi, a Volandia sarà il momento di rendere omaggio e ricordare l'importante figura di Papa Giovanni Paolo II. Un momento che sarà davvero carico di emozioni e commozione, nel ricordo, appunto del Papa Santo.

