Sant'Edoardo: 'stop' alle visite

La casa di riposo di Turbigo, in maniera autonoma e in via precauzionale, ha deciso di sospendere le visite degli ospiti all'interno della struttura fino al 15 novembre.

Casa di riposo Sant'Edoardo di Turbigo: 'stop' alle visite fino al 15 novembre. "Sono costantemente in contatto con la dirigenza della struttura - spiega il sindaco Christian Garavaglia - E, appunto, la stessa, in maniera autonoma e in via precauzionale, ha deciso di sospendere le visite degli ospiti sino alla metà di novembre. Ci tengo a precisare che questa non è una disposizione delle normative e dei decreti recenti, tuttavia la RSA ha ritenuto, per cercare di contenere il più possibile i contatti con l'esterno, di limitare proprio gli ingressi".

