Nuovi orari prelievi

A seguito del trasferimento della dottoressa Monica Parotti in via Nassirya, nuovi orari per il servizio prelievi nell'ambulatorio comunale di piazzale Aldo Moro ad Arconate.

Nuovi orari per il servizio prelievi nell'ambulatorio comunale di piazzale Aldo Moro ad Arconate. A seguito del trasferimento della dottoressa Monica Parotti in via Nassirya, allora, da lunedì 18 gennaio l'attività vedrà, nello specifico, i prelievi, il lunedì dalle 7 alle 8.45 e il giovedì dalle 7 alle 9.30; mentre per il ritiro referti: venerdì dalle 10.15 alle 11.

