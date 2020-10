Dairago: decesso per Covid-19

Un decesso per coronavirus. In paese ora vi sono 14 persone positive. "Responsabilità, attenzione e prudenza sono gli atteggiamenti che devono guidare i nostri comportamenti quotidiani".

Una situazione che, purtroppo, si è già vista e vissuta in paese, ma non per questo porta meno dolore all'intera comunità. Questa terribile pandemia conta ora un decesso in più anche nel comune di Dairago. "Nei giorni scorsi un nostro concittadino, che risultava positivo al Covid-19, è mancato all’affetto dei suoi cari - commenta con tatto il sindaco Paola Rolfi - Nel porgere le condoglianze ai famigliari, esprimo la vicinanza mia e di tutta la comunità in questo momento di profondo dolore.

ATS mi ha comunicato la positività al Covid-19 di 8 Dairaghesi, mentre 2 nostri concittadini hanno ricevuto l’esito negativo del tampone di controllo e sono definitivamente guariti.

La situazione odierna a Dairago è la seguente:

- 14 persone attualmente positive;

- 21 persone guarite;

- 3 persone decedute.

Responsabilità, attenzione e prudenza sono gli atteggiamenti che devono guidare i nostri comportamenti quotidiani: impegnamoci a rispettare tutte le misure precauzionali.

