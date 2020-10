I ricoveri in terapia intensiva

Spesso si sentono commenti come: "Ovvio, più tamponi si fanno più positivi ci sono" "Facile trovarne tanti così". Ma di fronte all'aumento esponenziale delle terapie intensive vi è poco da commentare. I dati sono dati e quelli ufficializzati ieri dalla Regione Lombardia lasciano ben poco spazio alle interpretazioni.

"Le terapie intensive sono cresciute del 35% rispetto a ieri arrivando a sfiorare le 100 persone. E sono poco meno di 1.000 i ricoveri ordinari - commentano dalla Regione - Lo ripetiamo, oggi più che mai, serve grandissima attenzione ed è necessario mantenere comportamenti adeguati.

Le ultime misure restrittive poste in essere, d’accordo con i sindaci capoluogo di provincia, con i capigruppo del Consiglio regionale di maggioranza e di opposizione e condivise con il ministro Speranza, hanno proprio l'obiettivo di evitare che queste curve si accentuino ulteriormente e che tutti i lombardi possano essere curati nel migliore dei modi".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro