La giunta regionale ha stanziato 60 milioni di euro per i servizi e interventi sociali erogati a beneficio di minori, persone con disabilità e anziani e famiglie, gestiti dagli ambiti territoriali.

Con dgr n.3663 del 13 ottobre 2020, la giunta regionale ha stanziato 60 milioni di euro a sostegno dei servizi e interventi sociali erogati a beneficio di minori, persone con disabilità e anziani e famiglie, gestiti dagli ambiti territoriali. Il Fondo sociale regionale 2020 è destinato a colmare l'impiego di risorse non previste causate dall'emergenza sanitaria il cui un forte impatto ha inciso fortemente sui bilanci dei comuni. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E NON SOLO - I 60 milioni del Fondo Sociale Regionale rappresentano risorse consolidate con le quali Regione Lombardia finanzia le Unità di offerta sociali, servizi e interventi attivi sul territorio. Parte delle risorse, sosterranno servizi come asili nido, servizi per la prima infanzia, l'assistenza domiciliare a minori, l'affido di minori a una comunità o a una famiglia, centri ricreativi diurni e di aggregazione giovanile. E inoltre, interventi a favore delle persone con disabilità e degli anziani, servizi di assistenza domiciliare, centri socioeducativi, comunità alloggio disabili, servizi di formazione all'autonomia, centri diurni per anziani, alloggi protetti per anziani e comunità di alloggio sociale per anziani. Parte dei contributi sono destinati inoltre al pagamento delle rette per l'accoglienza dei minori nelle comunità residenziali, per i servizi per la prima infanzia quali asili nido, micronidi, interventi per il sostegno alle famiglie con minori in difficoltà con 3,8 milioni di euro, servizi di assistenza domiciliare a minori con circa 4,4 milioni, centri socioeducativi con 2,5 milioni di euro e comunità alloggio per persone con disabilità con 1,8 milioni di euro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro