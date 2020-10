Ingressi vietati in RSA

Disposizioni per le RSA: ordinanza regionale prorogata fino al 19 ottobre. Più nello specifico, come spiega il presidente della Lombardia, Attilio Fontana: "L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico, ovvero del referente Covid 19 della realtà stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio”.

