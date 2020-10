#piùfortiinsieme, insomma, è questo il messaggio lanciato da 'Cuore di Donna'. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo e sostegno alla prevenzione.

'Fai posto alla prevenzione'. Si, ma facciamolo tutti, perché più si è, più i traguardi saranno importanti e fondamentali. #piùfortiinsieme, insomma, è questo il messaggio lanciato da 'Cuore di Donna' e che vuole risuonare forte e chiaro da una parte all'altra del nostro territorio. E, alla fine, basterà davvero poco per dare il proprio aiuto: innanzitutto ecco il sito internet www.cuoredidonna.it, dove poter vedere le varie attività svolte e in programma e il grande impegno che l'associazione sta portando avanti; quindi, con un semplice click si potrà fare una donazione, per sostenere, appunto, i vari progetti (IT61P0311152790000000002632).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro