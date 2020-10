Pubblicata la raccolta poetica dal titolo Canto di felicità di Claudio Comini, prefazioni di Enzo Concardi, Michele Miano, Nazario Pardini.

Pubblicata la raccolta poetica dal titolo Canto di felicità di Claudio Comini, prefazioni di Enzo Concardi, Michele Miano, Nazario Pardini, nella prestigiosa collana Analisi Poetica Sovranazionale del terzo millennio, Guido Miano Editore, 2020.

«Credo che per gustare nella sua interezza la poetica di Comini non si possa limitare l’attenzione ad un solo testo, compreso il nuovo che abbiamo sotto gli occhi, ma che sia necessario allargare lo sguardo all’intera produzione per comprenderne il messaggio, la portata spirituale e formale. Solo così possiamo conoscere il filo conduttore, il leitmotiv, il patema esistenziale e le scosse emotive che si fanno portatrici epigrammatiche del suo nuovo lavoro editato per i caratteri di Guido Miano, dal titolo Canto di felicità. Ed è proprio la felicità, questo sentimento, questa isola tanto lontana dagli sguardi degli umani che il poeta sa raggiungere ed abitare con tutta la sua passione per le acque e la natura del suo lago; con le immagini che il poeta si porta dietro incastonate nel cuore. Sì, perché Comini l’ha impresso nell’anima lo sguardo di quelle acque, le sponde, le rive, il canto degli uccelli e lo svolare degli acquatici.

Tutto è con lui: la bellezza e la purezza del Creatore, ogni squarcio di vita, ogni abbrivo panico: “Nel dolce crepuscolo della sera / i colori variopinti della natura in fiore / si specchiano nelle acque increspate / del lago in continuo fermento di vita / tra le isole del golfo Borromeo / e una sempre viva e incantata Stresa” (Una nuova primavera, da Sull’onda della felicità, 2018). Tutto contribuisce a scatenare le emozioni che si fanno terreno fertile di canti zeppi di spirito e di armonie: “È gioioso vedere / sulle spiagge del lago, / di una sempre viva Stresa, / il gioco di tanti bambini / rendere d’incanto la vita estiva della città, / circondata dai colori della natura, / come germoglio di una vita / che sboccia, foriera di serenità” (Natura in fiore, da Nell’immensità di un lago stupendo, 2018)…».

Nazario Pardini

Claudio Comini, nato a Luino nel 1963, vive a Nasca, una frazione di Castelveccana (VA); poeta, definito “Il Cantore del Lago Maggiore”, ha pubblicato varie raccolte di liriche; tra le più recenti ricordiamo: La tua dolce immagine (2013), Nella luce di Dio (2013), Luci di un brillante lago (2016), I colori del lago (2017), Nella divina luce (2017), L’immensità del mondo celeste (2018), Sull’onda della felicità (2018), Nell’immensità di un lago stupendo (2018), Magnifiche giornate sul Lago Maggiore (2019), Opera Omnia (2019), Crepuscoli su Firenze (2019), Nella Tua giustizia mio Dio (2020). La sua attività letteraria è trattata nelle opere pubblicate da questa Casa Editrice: Dizionario Autori Italiani Contemporanei, quinta edizione (2017), Contributi per la Storia della Letteratura Italiana. Dal secondo Novecento ai giorni nostri, volume IV, terza edizione (2020).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro