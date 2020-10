Corsa: no mascherina

Jogging e footing: non c'è l'obbligo della mascherine. E' quanto spiega, infatti, il Viminale. Per attività motoria, sottolinea il Ministero, insomma "Deve intendersi la mera passeggiata".

aJogging e footing: non c'è l'obbligo della mascherina. E' quanto spiega, infatti, il Viminale. Per attività motoria, sottolinea il Ministero, insomma "Deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva". Pertanto, conclude la nota, "Jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo dei dispositivi di protezione individuale". E, aggiunge, anche la bicicletta è equiparata all'attività sportiva.

