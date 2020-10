La Perugia-Assisi a Cornaredo

Domenica 11 ottobre, dalle 10.30 alle 11.30, appuntamento a Cornaredo in piazza Libertà, all’ingresso del Parco, per far sventolare le bandiere della pace e portare un nastro con cui creare una catena umana per la Pace e la Fraternità.

E’ dal 24 settembre del 1961 che si svolge la Marcia Perugia – Assisi del popolo della Pace. In quell’occasione fu sviluppata l’idea di 'fratellanza dei popoli', di dialogo, di educazione alla Pace e alla nonviolenza, di disarmo; fu sottolineata l’importanza dell’educazione scolastica e del lavoro, per la costruzione di un mondo aperto ai più alti Valori della coscienza e della scienza. Una marcia che si è rinnovata negli anni e che in questo 2020 ha assunto una veste ulteriormente nuova nelle forme, pur confermando l’attualità dei valori originari che sono alla base della convivenza pacifica dei popoli. Purtroppo in quest’anno così complicato non sarà possibile partecipare alla Marcia approdando ad Assisi, il suo luogo simbolo, ma dai nostri territori vogliamo creare un collegamento ideale. Per questo, domenica 11 ottobre, dalle 10.30 alle 11.30, l'appuntamento a Cornaredo in piazza Libertà, all’ingresso del Parco, per far sventolare le bandiere della pace e portare un nastro con cui creare una catena umana per la Pace e la Fraternità. E lo faranno con pieno senso di responsabilità rispetto alla situazione che sti sta vivendo, stando distanziati almeno due metri e indossando la mascherina, ma uniti da un filo che ciascuno porterà con sé e annoderà a quello degli altri. E come in ogni tessitura, ogni singolo filo è importante.

