Coppa del Mondo: Fabian guida gli Azzurri

Sabato il circuito del triathlon internazionale fa tappa in Sardegna, ad Arzachena, per la Coppa del Mondo. Tra gli azzurri, Alessandro Fabian proverà a confermarsi dopo il buon risultato in Repubblica Ceca di settembre, e continuare così a inseguire la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Sono riprese ufficialmente da un paio di mesi le gare del triathlon internazionale: dopo i Campionati del Mondo di Amburgo e la tappa di World Cup di Karlovy Vary, questo fine settimana si corre in casa per la Coppa del Mondo ad Arzachena, in Sardegna. Alessandro Fabian, reduce da un soddisfacente 13esimo posto in Repubblica Ceca (miglior italiano), cerca conferme nella gara di casa in programma sabato 10 ottobre, per la categoria sprint. “E’ stato un inizio di stagione un po’ particolare, come l’anno che stiamo vivendo del resto. A Karlovy Vary è andata bene, ho ritrovato buone sensazioni a prescindere dal piazzamento finale, e ora cercherò di ripetermi in Sardegna - ha dichiarato il campione padovano – E’ un percorso tecnico, molto impegnativo, sarà una gara diversa dal solito con una starting list di primissimo piano. Mi sono preparato bene, apportando anche qualche modifica all’allenamento, quindi sono curioso di affrontare questa gara e di vedere come reagisco”. Atteggiamento positivo e propositivo per Alessandro, che ormai è entrato stabilmente nell’élite del triathlon internazionale, e che punta alla terza Olimpiade consecutiva a Tokyo 2021: “Resta il mio sogno più grande e lo inseguirò fino alla fine”. Ma non solo, perché nella vita del campione gestito dall’agenzia EIS c’è spazio anche per altre passioni, come l’attenzione per l’ambiente: congedato dal Gruppo Sportivo Carabinieri, ha fondato una squadra, la 'Elements', impegnata a formare gli atleti e a sensibilizzare le persone all’importanza dell’ecosostenibilità. Inoltre, nel 2019 ha dato il via al progetto 'Elements Fury' che si è posto l’obbiettivo di sensibilizzazione alla salvaguardia del pianeta, mentre quest’anno è diventato capitano dei 'Green Heroes', una squadra di Super-campioni al servizio dell’ambiente che diffondono messaggi di rispetto e tutela della natura

