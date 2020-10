Supercoppa Italiana a Novarello

Pochi giorni ancora a domenica 11 ottobre quando alle 18, presso il Palasport del Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro, andrà in scena la Supercoppa Italiana di Calcio a 5 AMF.

Pochi giorni ancora a domenica 11 ottobre quando alle 18, presso il Palasport del Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro, andrà in scena la Supercoppa Italiana di Calcio a 5 AMF organizzata dalla Federazione Italiana Football Sala. La sfida si preannuncia agguerrita ed esaltante: a contendersi il titolo saranno la Ticinia Novara, club campione d’Italia in carica 8 volte Campione D'Italia capitanata da Stefano 'The King' Usai, e l’Old Team, attuale detentore della Coppa Italia di capitan Luca Colombo, vera sorpresa della competizione, unica compagine ad aver battuto la Ticinia Novara la scorsa stagione. La partita sarà, inoltre, ripresa e trasmessa dalle telecamere dell'emittente locale Legnano Web TV.

