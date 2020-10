L'Oratorio riparte 'A occhi aperti'

Con grande attenzione alle normative, ci si organizza per accompagnare ragazzi, preadolescenti e giovani a crescere nella fede.

La Festa dell'oratorio è iniziata, a Cuggiono, con la fiaccolata dei ragazzi dall'Abbazia cistercense di Morimondo di sabato 26 settembre. Adolescenti e giovani hanno portato la luce della fiaccolata correndo km dopo km fino ad essere accolti dalla comunità nella Basilica di S. Giorgio Martire. Domenica la Festa è entrata nel vivo con la S. Messa delle 11 e il pomeriggio di sole che ha permesso a tante famiglie di vivere un pomeriggio piacevole nel cortile dell'oratorio. Oltre agli incontri per i genitori del catechismo, che si prepara a ripartire, in sicurezza, per le diverse fasce d'età, da settimana prossima, piccoli e grandi si sono divertiti a scoprire i “Giochi di una volta”: giochi della tradizione, in legno, che, tra intelligenza e concentrazione, hanno messo alla prova in abilità diverse. Un bellissimo weekend di festa che ha coinvolto la comunità! Ora, con grande attenzione alle normative, ci si organizza per accompagnare ragazzi, preadolescenti e giovani a crescere nella fede. Sarà un anno 'A occhi aperti', secondo lo slogan della Fondazione Oratori Milanesi, che ci chiederà di vivere con sapienza e creatività il tempo che stiamo vivendo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro