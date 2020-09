Freddo, quasi, da record

Nelle ultime settimane si è registrato uno sbalzo termico davvero significativo, tanto da arrivare quasi al record di freddo per il mese di settembre.

Se poco meno di quindici giorni fa eravamo ancora alle prese con serate più che tiepide, con anche oltre venti gradi, e giornate assolate che invogliavamo a vivere un proseguo dell'estate, lo sbalzo termico delle ultime settimane si è fatto davvero sentire. Ma non si tratta di una semplice 'percezione', ma di un freddo davvero intenso, quasi da record.

"Ci ricordiamo il post di alcuni giorni fa in cui dicevo che a Magenta la mattina del 28 settembre ci saremmo avvicinati al record di minima per il mese di settembre di +4.8 gradi che risale al 29 settembre 1995? - spiega Marcello Mazzoleni di 'Meteo Sincero' - Ebbene, il termometro si è fermato a +6.1°C e dunque ci siamo andati davvero vicini! Teniamo conto che la temperatura minima media in questo periodo dell'anno è di circa 13 gradi a Magenta.

Stavo poi notando che anche le valli dell'Appennino ligure iniziano a registrare valori davvero bassi. Stamattina Rezzoaglio (Genova) è scesa fino a -0.4 gradi, oppure Giusvalla (Savona) si è spinta sino a 0.2 gradi e anche Calizzano (Savona) è arrivata a 0.3 gradi. Sono località tra i 450 e i 650 metri di quota, notoriamente fredde per la conformazione particolare delle valli in cui si trovano, ma questi sono valori decisamente bassi anche per loro. Insomma, davvero temperature degne di nota per essere soltanto alla fine di settembre!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro