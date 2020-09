Cantieri sul 'Sempione'

Si parla della realizzazione di un nuovo marciapiede in zona Costa San Lorenzo. Si parla di inteventi per circa 30.000 euro.

Partiranno a fine anno e riposano su uno stanziamento di 180 mila Euro messo a disposizione della Regione. Sui lavori di riqualificazione del tratto del Sempione che insiste sul suo territorio l'amministrazione comunale di Nerviano ha compiuto nu passo significativo. L'elenco dei lavori di potenziamento destinati a dare un valore aggiunto tanto sul piano dell'estetica quanto su quello della funzionalità è contenuto in una spiegazione redatta dall'ufficio di progettazione del comune. Prima di tutto si parla della realizzazione di un nuovo marciapiede in zona Costa San Lorenzo. Sul tratto, delle dimensioni di circa duecento metri, saranno effettuati interventi per circa 30 mila Euro. Miglioramenti in vista anche per quanto concerne la massicciata stradale della zona Colorina con un importo di lavori per circa 17 mila Euro. In questo caso il potenziamento riguarderà il risanamento del manto stradale. E' invece di circa 16 mila Euro quanto messo sul piatto per riqualificare la massicciata stradale della corsia di decelerazione nella zona dei centri commerciali su un tratto di circa 1000 metri quadrati. Un occhio è stato posto anche alle esigenze di coloro che attendono l'autobus nella zona di Garbatola; qui saranno creati nuovi marciapiedi e la massicciata subirà un imponente intervento di riqualificazione, il valore previsto è di circa 70 mila Euro. Il tempo stimato per il compimento delle opere previste è di 120 giorni. Nerviano potrà così contare su un tratto del Sempione più adeguato alle esigenze sia della viabilità sia dei pedoni.

