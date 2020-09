Sindaci compatti per la scuola

Le loro voci sono diverse. Il coro, però, è compatto: caro ministro Lucia Azzolina, per il futuro delle nostre scuole ci servono risorse e certezze. Tra presente e futuro.

Le loro voci sono diverse. Il coro, però, è compatto: caro ministro Lucia Azzolina, per il futuro delle nostre scuole ci servono risorse e certezze. La Conferenza dei sindaci dell'Altomilaneselo mette nero su bianco in un fitto comunicato: "Comprendiamo benissimo quali difficoltà sta riscontrando la scuola in questo non facile periodo - scrivono - ma questo non ci solleva dalla responsabilità di amministratori di sollecitare in tutte le sedi opportune una soluzione in tempi brevissimi dei disagi e delle difficoltà con cui, quotidianamente, gli studenti, le famiglie e il personale scolastico si confrontano". La macchia più nera del quadro, precisano, ha un nome già evidenziato da tempo, ovvero la carenza di personale docente che rischia di pregiudicare la regolarità e qualità delle lezioni. "Questo comporterà ancora per un tempo da noi ritenuto eccessivo - prosegue la missiva ad Azzolina - la non garanzia del completo e dovuto servizio di istruzione ed educazione ai nostri studenti nonchè giovani concittadini". A rimarcare il fatto che non è solo la contingenza del momento formativo, per quanto molto rilevante, ad essere a rischio, ma l'investimento sul futuro garantito da questo cursus studiorum. I comuni sottoscrittori della lettera sollecitano, quindi, un'accelerata sul discorso delle nomine "Per non prolungare oltremodo un disagio e un disservizio che riteniamo non accettabili". I sindaci concludono confermando la loro piena disponibilità a collaborare per una immediata soluzione del problema. Qualche Comune, come per esempio Canegrate, gli scorsi giorni non si era limitato a denunciare la situazione in generale, ma aveva sfornato calcoli precisi sui numeri di questa emergenza didattca. Però,al di là del grezzo seppure significativo ed esplicativo dato numerico, emerge l'esigenza di dare continuità e compattezza ad un sistema formativo ripartito con grande determinazione pur a fronte di mille criticità.

