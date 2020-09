Nuovo impianto telefonia

Busto Garolfo annovererà presto sul suo territorio un nuovo impianto per la telefonia mobile. Lo realizzerà la società Iliad e lo rende noto lo stesso Comune.

Busto Garolfo annovererà presto sul suo territorio un nuovo impianto per la telefonia mobile. Lo realizzerà la società Iliad e lo rende noto lo stesso Comune. "In virtù dl contratto stipulato con Città Metropolitana - vi si legge - la società Iliad Italia ha presentato segnalazione di certifica di inizio attività per l'installazione di un nuovo impianto per telefonia mobile". La sede prescelta, prosegue la comunicazione, è "Un traliccio esistente in prossimità della strada Provinciale 12 presso la casa cantoniera sita all'incrocio tra la via Europa e la via per Dairago". Il discorso dell'installazione di impianti di questo genere ha sempre suscitato valutazioni agli antipodi. Vi è da credere che anche stavolta sarà lo stesso.

