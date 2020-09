Dibattito sul posizionamento delle telecamere. Interviene la lista di opposizione di Nerviano 'Scossa civica - La comunità', che in consiglio comunale fa riferimento all'ex sindaco Parini.

In diversi punti della città sarebbero opportune. In quello, invece, non se ne vede la ragione. La lista di opposizione di Nerviano 'Scossa civica - La comunità', che in consiglio comunale fa riferimento all'ex sindaco Sergio Parini, mette in campo la sua visione delle cose sulla decisione della giunta del primo cittadino Massimo Cozzi di posizionare telecamere nel parcheggio sotterraneo di via della Croce. Le osservazioni del gruppo di Parini concernono sia l'opportunità sia la tempistica dell'operazione. "Se mantengono gli standard abituali - dicono in un comunicato riferendosi alla giunta - verranno installate nel 2022. Non si riesce a capire poi perché installare le telecamere nel parcheggio sotterraneo, per avviare uno studio sull'aracnofilia (la passione pr gli aracnidi come ragni e scorpioni, ndr) o per calcolare in quanto tempo si formano gli strati d polvere?". Meglio sarebbe, per la lista, che l'attenzione si concentrasse laddove, sostiene, le telecamere o hanno qualche problema di malfunzionamento o non esistono proprio e sarebbero necessarie. "Qualche esempio - prosegue la nota di 'Scossa civica - La comunità' - telecamera in piazza a Garbatola non funzionante almeno dal 2017, idem quella della piazza sant'Ilario e, sempre a sant'Ilario, quella del parchetto di via Duca da Pistoia". La lista indica tra i punti meritevoli di attenzione anche "La telecamera di largo Piazzi, ormai da oltre tre anni non funzionante", e quelle di parco di via Roma, area ex meccanica,vie Europa e Toniolo. Insomma, il dibattito sulle telecamere in paese ferve più che mai.

