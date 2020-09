L'incontro con Mattia

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato a Lodi Mattia Maestri, il 38enne di Codogno considerato il 'primo paziente Covid'.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato a Lodi Mattia Maestri, il 38enne di Codogno considerato il 'primo paziente Covid'. "Ho voluto incontrare Mattia – ha detto il governatore – perché grazie a lui è stato possibile scoprire l’esistenza di questo virus e lanciare quindi l’allarme non solo in Italia, ma anche in Europa e in tutto il mondo. Grazie a lui, dunque, e al coraggio dei medici di Codogno (Lodi) che hanno scelto di andare oltre ai protocolli, è iniziata questa lunga e dura battaglia. Altri studi hanno poi confermato che il Coronavirus stava già girando nella nostra regione sicuramente dall’inizio di gennaio e probabilmente anche prima”.

