Cuggiono: le preferenze ai candidati

Quante preferenze hanno preso i singoli candidati.

Le elezioni amministrative di Cuggiono 2020 hanno un vincitore certo: Giovanni Cucchetti e la lista di 'Cuggiono Democratica', ma quante preferenze hanno preso i singoli candidati delle quattro liste? Una domanda che già da ieri molti si sono posti, ma che hanno tardato ad arrivare. Intanto, il Consiglio comunale sarà così composto: per 'Cuggiono Democratica': Alemani Francesco, Berra Sergio, Corrioni Francesca, Longoni Serena, Mangialardi Rosalba, Polloni Flavio, Testa Marco, Ulivi Daniele; per 'Prima Cuggiono e Castelletto' Marco Maltagliati e Cristian Vener; per 'Maria Teresa Perletti Sindaco' la stessa Maria Teresa Perletti e per 'Agorà' Abramo Bellani.

CUGGIONO DEMOCRATICA -1773

Candidato sindaco: Cucchetti Giovanni

Candidati consiglieri:

Alemani Francesco - 130

Berra Sergio - 107

Bertolini Cristina - 47

Corrioni Francesca - 118

Costa Paolo - 67

Lassini Mattia - 85

Longoni Serena - 108

Mangialardi Rosalba - 80

Polloni Flavio - 127

Testa Marco - 191

Togliardi Claudia - 80

Ulivi Daniele – 87

PRIMA CUGGIONO E CASTELLETTO – 977

Candidato sindaco: Maltagliati Marco.

Candidati consiglieri:

Bianchi Rita - 8

Di Vivona Bruna - 16

Locati Arianna - 57

Manna Mariano - 34

Milani Enrica - 7

Pallanca Claudia - 36

Pallanti Amerigo - 12

Pepe Davide - 73

Scaglioni Alberto - 64

Soldadino Giuliana – 118

Ticozzi Roberto - 15

Vener Cristian – 142

PERLETTI SINDACO – 917

Candidato sindaco: Perletti Maria Teresa.

Candidati consiglieri:

Bertezzaghi Anna - 6

Betta Giulia - 55

Cagnin Antonia - 20

Colombo Carlo Alberto - 70

Grassi Patrizia - 2

Marzullo Alessandro - 58

Motta Marco - 33

Nebuloni Sara - 45

Porro Alessandro - 66

Ranzani Silvia - 37

Rubini Ornella - 40

Tresoldi Luigi - 58

AGORA – 544

Candidato sindaco: Bellani Abramo

Candidati consiglieri:

Andrico Annalisa - 44

Barizza Jessica – 18

Baroli Stefano - 20

Bazzetta Elisabetta - 67

Carnaghi Andrea - 11

Finardi Davide - 27

Lattuada Massimo - 30

Mattiello Massimo - 64

Paganini Luca - 71

Picetti Paola - 31

Sassi Paolo - 25

Servino Fabrizio - 5

