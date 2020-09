Università e imprese: 'C.LAB'

Alla LIUC. Un luogo di incontro fra Università e imprese, dove i saperi si rendono disponibili per sostenere un percorso di formazione sui temi dell’imprenditorialità e dell’innovazione.

Un luogo di incontro fra Università e imprese, dove i saperi si rendono disponibili per sostenere un percorso di formazione sui temi dell’imprenditorialità e dell’innovazione: in partnership con ComoNExT – Innovation Hub, nasce alla LIUC – Università Cattaneo C.LAB – Laboratorio per l’orientamento e la creazione d’impresa. Si tratta di un progetto, e di uno spazio fisico, rivolto agli studenti di Economia e di Ingegneria per stimolare, raccogliere, valutare e selezionare idee innovative da sviluppare attraverso un percorso di tutoraggio con ComoNExT, incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Venerdì 25 settembre 2020, alle 17.30, la presentazione dell’iniziativa in diretta sulla pagina Facebook della LIUC e sul canale Youtube. Ne parleranno il Rettore della LIUC Federico Visconti e il Direttore della Scuola di Ingegneria Raffaella Manzini, insieme a Stefano Soliano, Direttore generale di ComoNExT, Maria Cristina Porta, Head of Projects & Incubation Services di Como NExT e Simone Sotgiu Founder e CEO di Xplo. C.LAB sarà, inoltre, un riferimento per le imprese del territorio che possono diventare testimonial attivi, ma anche fare scouting di idee innovative, cercare nuovi talenti o sostenere i percorsi di tutoraggio con la formula dell’impresa sospesa, offrendo cioè le risorse necessarie a completare i percorsi di tutoraggio.

