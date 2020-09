'Legnano Nuoto': buona prima

Ad una settimana dalla partenza degli allenamenti del nuovo progetto sportivo targato 'Team Legnano nuoto' si registrano ottimi risultati.

Ad una settimana dalla partenza degli allenamenti del nuovo progetto sportivo targato 'Team Legnano nuoto' si registrano ottimi risultati. Sono, infatti, già 120 gli atleti che hanno aderito alla nuova società nata dalla collaborazione delle tre realtà natatorie di Legnano, AMGA Sport, B.Fit e RN Legnano. Grande entusiasmo sul piano vasca, con ben 65 atleti Assoluti, 40 Esordienti e 15 del settore Propaganda: un risultato incredibile, che dimostra la validità di un progetto tecnico che convince sin dalle prime battute. In questi giorni gli atleti hanno sfruttato il bel tempo per allenarsi all’aperto, nella vasca da 50 mt, dove il 28 di settembre inizieranno i lavori di copertura per dare a tutti la possibilità di continuare ad allenarsi in vasca lunga anche in inverno: un’altra promessa mantenuta, dunque, e tempistiche perfettamente rispettate. Esprime grande soddisfazione coach Gianni Leoni, dt del Team, sia per la fiducia ottenuta da atleti e genitori, sia per la prosecuzione del progetto: “Avere una vasca da 50 metri coperta da sfruttare in inverno significa alzare il livello della qualità degli allenamenti e riuscire a sviluppare un’attività che dalla scuola nuoto può arrivare a costruire atleti di livello nazionale. Sono estremamente soddisfatto di questo inizio. I ragazzi sono tanti e ci sarà parecchio da lavorare, ma vedo grande entusiasmo, partecipazione, interesse e motivazione e non potrei chiedere di più, in questo momento. Con i miei colleghi (Roberto Merlo e Angelo Tozzi) stiamo finalizzando la suddivisione degli atleti in gruppi di lavoro omogenei, che consentano a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità nel pieno rispetto delle caratteristiche individuali. Tutti devono poter tendere a traguardi ambiziosi, ma devono farlo un passo alla volta, lavorando con impegno e attenzione, senza fretta”. Per quanto riguarda le attività di Amga Sport, le iscrizioni ai corsi procedono a ritmo spedito (Neonati, Scuola Nuoto Bambini e Adulti, Fitness in acqua), sia a Legnano che a Parabiago e la società non nasconde le proprie ambizioni: puntiamo al tutto esaurito! Iniziate anche le attività correlate e gestite dalle altre associazioni, quali Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato e Master.

