Legnano: è ballottaggio

Legnano andrà al ballottaggio. Carolina Toia, candidata sindaco per il Centrodestra, e Lorenzo Radice, candidato per il Centrosinistra, si sfideranno per la carica di primo cittadino della città del Carroccio nell’election day del 4 e 5 ottobre. Dagli scrutini in corso di svolgimento Carolina Toia è in vantaggio nelle preferenze dei legnanesi, seguita, appunto, da Lorenzo Radice. Seguono a lunga distanza gli altri 5 candidati: Franco Brumana, Franco Colombo, Simone Rigamonti, Alessandro Rogora e Lucia Bertolini. Decisivi a questo punto saranno a questo punto i voti di Franco Brumana, per capire quale potrebbe essere l’esito del ballottaggio. Brumana ha, comunque, annunciato pubblicamente che non prevede alleanze per il suo gruppo in vista della prossima sessione elettorale. Le prime reazioni dei due candidati al ballottaggio riportano soddisfazione: Carolina Toia gioisce esprimendo grande felicità per i numeri della sua lista personale; dall’altra parte Lorenzo Radice guarda già al ballottaggio e apre alle liste che non sono entrate, in cerca di sostegno.

