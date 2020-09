Inaugurata dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le Delegazioni internazionali Micam Milano, il Salone Internazionale delle calzature.

Inaugurata dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le Delegazioni internazionali Micam Milano, il Salone Internazionale dedicato alle calzature ospitato nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. All’apertura di Micam, giunto alla novantesima edizione, sono intervenuti anche il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il presidente di Confindustria e Fiera Milano Carlo Bonomi, il presidente di Ice Carlo Ferro e il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali. “Un grazie a Fiera Milano e ad Assocalzaturifici che hanno fortemente voluto organizzare questa iniziativa – ha sottolineato il sottosegretario della Regione Lombardia – la prima grande esposizione che si tiene a Milano dopo il lockdown.Un plauso riconoscente per la presenza dei Consoli all’inaugurazione perché l’esperienza dell’organizzazione di questa fiera può e deve servire all’Europa e al mondo intero”. “Per Regione Lombardia è fondamentale in questo momento – ha concluso - tornare ad essere quel motore pulsante che sostiene da sempre innovazione e qualità a livello internazionale”.

